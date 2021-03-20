В Крыму запретили украинцам владеть землей

Если украинцы не передали права на землю, то их будут отбирать через суд и продавать. Год назад таких участков насчитывалось 11 тысяч.

В аннексированном Крыму с 20 марта начал действовать «указ» президента России Владимира Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам.

Ограничения были введены на 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях Крыма, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.

Исключение – земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам.

Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда будут изымать. Полученную сумму от продажи чужой земли россияне будут передавать государству или городским властям.

Тэги: земля, владение, владени5к