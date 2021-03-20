В Еврокомиссии пригрозили AstraZeneca запретом на экспорт

Компании могут запретить поставлять вакцины от коронавируса за пределы Ес до выполнения условий контрактов с Брюсселем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцин из-за сокращения согласованных с ЕС поставок. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke .

«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», – сказала она.

По словам главы ЕК, в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцин.

Также фон дер Ляйен предостерегла от поспешного планирования летних отпусков.

«Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах начинается третья волна», – отметила она.

В связи с этим необходимо еще активнее проводить вакцинацию. «Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим», – добавила фон дер Ляйен.