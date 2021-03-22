Трамп создаст собственную социальную сеть

Экс-президент США вновь войдет в пространство социальных медиа с новой платформой, которая «полностью пересмотрит игру».

Бывший президент США Дональд Трамп, отстраненный от работы в Twitter, Facebook и других социальных сетях после нападения на Капитолий 6 января, планирует запустить собственную платформу через два-три месяца.

Об этом рассказал заявил телеканалу Fox один из его советников, передает Reuters.

Пресс-секретарь кампании Трампа-2020 Джейсон Миллер заявил, что Трамп вновь войдет в пространство социальных медиа с новой собственной платформой, которая «полностью пересмотрит игру».

Миллер не предоставил никаких деталей и никаких комментариев.

На прошлой неделе Twitter заявил, что будет обращаться к общественности относительно того, должны ли лидеры соблюдать те же правила, что и другие пользователи.

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