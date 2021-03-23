Американский эсминец покинул Черное море

Корабль участвовал в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проводил операцию по обеспечению безопасности на море.

Американский эсминец Thomas Hudner покинул акваторию Черного моря после участия в военных учениях. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил Шестой флот США в Twitter.

«Корабль Thomas Hudner покидает Черное море после завершения своего участия в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проведения операций по обеспечению безопасности на море в поддержку союзников по НАТО – Турции, Болгарии и Румынии – и партнеров в регионе – Украины и Грузии», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, американский эсминец Thomas Hudner зашел в Черное море в субботу. Он присоединился к группировке НАТО, участвующей в международных учениях Морской щит 21.

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