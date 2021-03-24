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00:48 24 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Месси повторил рекорд Пеле

Форвард «Барселоны» повторить рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей в одном чемпионате.

В итоговом матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» на выезде разгромила «Реал Сосьедад» – 6:1.

В этом матче капитан «блаугранас» Лионель Месси установил очередной клубный рекорд, сыграв 768-й матч за «Барсу». По этому показателю 33-летний аргентинец вышел в единоличные лидеры, обойдя Хави.

Кроме того, Лео стал автором еще одного знаменательного достижения. Оформив дубль, форвард довел количество забитых голов в Ла Лиге до 467, что позволило ему повторить рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей в одном чемпионате, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Таким образом, оба игрока возглавляют список лучших бомбардиров в мировых лигах.

В топ-европейских лигах лучшими бомбардирами всех времен являются: Джимми Гривз (Англия, 357 голов), Герд Мюллер (Германия, 365), Сильвио Пиола (Италия, 274) и Делио Оннис (Франция, 299).

Добавим, что всего на счету Месси 663 гола, забитые им за «Барселону» во всех турнирах.

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Тэги: футбол, рекорд, Лионель Месси
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