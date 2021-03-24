Месси повторил рекорд Пеле
Форвард «Барселоны» повторить рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей в одном чемпионате.
В итоговом матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» на выезде разгромила «Реал Сосьедад» – 6:1.
В этом матче капитан «блаугранас» Лионель Месси установил очередной клубный рекорд, сыграв 768-й матч за «Барсу». По этому показателю 33-летний аргентинец вышел в единоличные лидеры, обойдя Хави.
Кроме того, Лео стал автором еще одного знаменательного достижения. Оформив дубль, форвард довел количество забитых голов в Ла Лиге до 467, что позволило ему повторить рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей в одном чемпионате, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Таким образом, оба игрока возглавляют список лучших бомбардиров в мировых лигах.
В топ-европейских лигах лучшими бомбардирами всех времен являются: Джимми Гривз (Англия, 357 голов), Герд Мюллер (Германия, 365), Сильвио Пиола (Италия, 274) и Делио Оннис (Франция, 299).
Добавим, что всего на счету Месси 663 гола, забитые им за «Барселону» во всех турнирах.
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Он стал первым в истории футболистом, сумевшим забить 20+ голов за сезон в течение 13 сезонов подряд.
«Барселона» не отдала «Реалу» вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, получив в рамках 22-го тура волевую победу в Севилье над «Бетисом» – 3:2.
Капитан футбольной «Барселоны» Лионель Месси побил продержавшийся 46 лет рекорд по количеству забитых мячей за одну профессиональную команду.