Норвегия запретила продажу завода россиянам

Технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы военно-стратегический интерес для России.

Правительство Норвегии окончательно заблокировало покупку принадлежащего Rolls-Royce норвежского завода по производству дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines российским «Трансмашхолдингом».

«Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности», – сказала министр юстиции страны Моника Муланд. Ее слова приводит агентство Reuters.

В заявлении норвежского правительства сказано, что «технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России», пишет «Коммерсант».

Bergen Engines основан в 1946 году. За время работы поставил заказчикам более 7 тыс. двигателей, из которых 5 тыс. находятся в эксплуатации. На предприятии работает около 900 сотрудников. В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.

О планах купить производство стало известно 4 февраля. Технологии завода «Трансмашхолдинг», согласно заявлению его руководства, планировал использовать в сфере энергетики. Среди других областей применения называлось, например, судостроение. Однако 9 марта Моника Муланд сообщила, что Норвегия может заблокировать сделку, которая оценивалась в 150 млн евро.

На следующий день российское посольство в Осло выразило «серьезную озабоченность» в связи с этим решением властей Норвегии. Дипломаты объяснили его «антироссийскими настроениями».

«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель рельсового транспорта. Промышленная группа выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи. 20% компании принадлежит французской Alstom Holdings, 80% в совокупности принадлежат компаниям российских бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. Махмудов является основателем и совладельцем »Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), Бокарев также является совладельцем УГМК.

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