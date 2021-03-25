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01:13 25 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Игрок «Манчестер Юнайтед» возглавил список самых дорогих футболистов мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых дорогих футболистов в топ-5 лучших европейских чемпионатах.

Так, рейтинг возглавили 23-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и 22-летний норвежец из дортмундской «Боруссии» Эрлинг Голанд (оба – по € 150-200 млн), а замкнул тройку игрок мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (€ 120 -150 млн).

В основу расчета легла информация о том, какой процент трансферной стоимости игрока составляет от стоимости всего клуба.

То есть, с предполагаемой трансферной стоимостью более € 150 млн Рашфорд является главным активом «Манчестер Юнайтед». Англичанин представляет собой почти 15% от всей предполагаемой трансферной стоимости игроков клуба.

Отметим, что рейтинг включает в себя лишь по одному самому дорогому футболисту каждой из 98 команд топ-5 европейских чемпионатов. Поэтому в список не попали Лионель Месси, которого от «Барселоны» в номинации заменил де Йонг, Криштиану Роналду («Ювентус» – де Лигт), Роберт Левандовски («Бавария» – Альфонсо Дэвис) и Неймар (ПСЖ – Мбаппе).

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Тэги: футбол, футболист
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