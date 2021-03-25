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04:19 25 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

«Олимпийский факел зажжен, и эстафета Олимпийского огня в Токио-2020 официально началась!» – сообщила пресс-служба оргкомитета.

В японской префектуре Фукусима в ночь со среды на четверг, 25 марта, стартовала эстафета олимпийского огня. Мероприятие транслируется на странице Олимпиады в YouTube.

Эстафета началась с территории футбольного тренировочного центра J-Village. Факел за 121 день пронесут через 47 префектур Японии и доставят к началу Олимпиады в Токио.

Первой из около десяти тысяч бегунов, которые примут участие в эстафете, стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая выступала в сборной Японии с 2006 по 2016 год.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа этого года. Игры были отложены на год из-за пандемии коронавируса.

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Тэги: олимпийский огонь, Олимпиада в Токио
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