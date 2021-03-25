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Главная » Украина » Экономика
12:13 25 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На указ Зеленского по Мотор Сич отреагировал Китай

Президент Украины утвердил решение СНБО о возврате предприятия в госсобственность.

Китай призывает власти Украины соблюдать права и интересы китайских инвесторов.

Так сегодня в четверг, 25 марта, представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала указ президента Владимира Зеленского о национализации предприятия Мотор Сич, сообщает ТАСС.

«Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответсвующие вопросы», – сказала она.

Позавчера Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о возврате предприятия Мотор Сич в собственность государства.

На прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций предприятия Мотор Сич.

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Тэги: снбо, Мотор Сич
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