Факел с олимпийским огнем потух в первый день эстафеты
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня.
В японской Фукусиме стартовала эстафета олимпийского огня, начав четырехмесячный отсчет до Олимпийских игр в Токио.
Члены японской сборной команды по женскому футболу зажгли олимпийский факел огнем, доставленным из Греции.
Отмечается, что во время эстафеты около 10 тысяч бегунов пронесут факел 47-я японскими префектурами, в том числе удаленными островами. При этом на первом отрезке не будет зрителей во избежание скопления людей.
В первый день не обошлось без сюрпризов: факел погас в один из моментов, его пришлось зажигать вновь. Японские СМИ пишут о том, что пламя погасло из-за неисправной горелки и вскоре было восстановлено от резервной лампады.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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