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Главная » Мир » Спорт
14:21 25 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Факел с олимпийским огнем потух в первый день эстафеты

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня.

В японской Фукусиме стартовала эстафета олимпийского огня, начав четырехмесячный отсчет до Олимпийских игр в Токио.

Члены японской сборной команды по женскому футболу зажгли олимпийский факел огнем, доставленным из Греции.

Отмечается, что во время эстафеты около 10 тысяч бегунов пронесут факел 47-я японскими префектурами, в том числе удаленными островами. При этом на первом отрезке не будет зрителей во избежание скопления людей.

В первый день не обошлось без сюрпризов: факел погас в один из моментов, его пришлось зажигать вновь. Японские СМИ пишут о том, что пламя погасло из-за неисправной горелки и вскоре было восстановлено от резервной лампады.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Тэги: олимпийские игры, факел
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