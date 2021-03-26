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03:05 26 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден уже объявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на новый президентский срок после завершения первой каденции.

«Моему предшественнику бы это было нужно. Да, я надеюсь выставить свою кандидатуру на переизбрание», – сказал Байден во время пресс конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на новый срок.

Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году. Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что также будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Джо Байден в четверг провел первую официальную пресс-конференцию в этой должности.

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Тэги: выборы президента США, Джозеф Байден
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