Миру грозит дефицит туалетной бумаги
Дефицит туалетной бумаги может возникнуть в мире в результате нехватки судов для доставки сырья из Южной Америки.
Как сообщило информагентство Bloomberg, бразильская компания Suzano Papel e Celulose, крупнейший производитель древесной массы – полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги, – предупредила, что «глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья».
На долю Suzano Papel e Celulose приходится около трети мировых поставок древесной массы. Как отмечает агентство, компания использует для перевозки сырья балкеры – суда, предназначенные для перевозки насыпных и навалочных грузов.
В последние месяцы в мире наблюдается острая нехватка контейнеров и судов для их транспортировки из-за возросших объемов морских перевозок, передает ТАСС. По словам генерального директора бразильской компании Уолтера Шалька, кризис усугубляется и теперь ощущается нехватка балкеров.
Значительные перебои в торговле целлюлозой «могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов», подчеркивает Bloomberg.
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