В МОЗ объяснили причины смерти двух людей, после вакцинации от COVID-19
Максим Степанов заявил, что смерти двух украинцев, умерших после прививок препаратом Covishield, не связанные с вакцинацией от COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что смерти двух украинцев, умерших после прививок препаратом Covishield, не связанные с вакцинацией от COVID-19. Об этом он рассказал в эфире Украине 24, ссылаясь на заключение судмедэксперта.
«Что касается этих двух случаев. Было сделано сечение. Судмедэксперт сделал соответствующее заключение, какова причина смерти каждого человека. В первом случае — это острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором — это был острый ишемический инсульт», — пояснил глава Минздрава.
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