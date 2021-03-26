В МОЗ объяснили причины смерти двух людей, после вакцинации от COVID-19

Максим Степанов заявил, что смерти двух украинцев, умерших после прививок препаратом Covishield, не связанные с вакцинацией от COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что смерти двух украинцев, умерших после прививок препаратом Covishield, не связанные с вакцинацией от COVID-19. Об этом он рассказал в эфире Украине 24, ссылаясь на заключение судмедэксперта.

«Что касается этих двух случаев. Было сделано сечение. Судмедэксперт сделал соответствующее заключение, какова причина смерти каждого человека. В первом случае — это острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором — это был острый ишемический инсульт», — пояснил глава Минздрава.

Военнослужащая из Одесской области умерла 23 марта через два дня после получения прививки от коронавируса. После иммунизации жалобы на состояние здоровья не поступало.

24 марта в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. Он имел сердечно-сосудистые заболевания и диабет, а 15 марта ему сделали прививку от COVID-19.

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