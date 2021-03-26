В Египте при крушении поездов погибли 32 человека

В результате столкновения поездов три пассажирских вагона сошли с рельсов. Общее количество жертв достигло 60 людей.

В Египте столкнулись два пассажирских поезда, в результате крушения погибли 32 человека, более 50 людей ранено. Об этом сообщает Egypt Today.

«В городе Тахта, Сохаг, Верхний Египет, пострадали 60 человек в результате крушения поезда», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате столкновения три пассажирских вагона сошли с рельсов.

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