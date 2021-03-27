Бывший главный эпидемиолог США заявил, что коронавирус появился в лаборатории в Ухане

Роберт Редфилд, бывший руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, отметил, что это всего лишь его собственное мнение.

Источником происхождения COVID-19 являются лаборатории в Китае, и пандемия началась именно там. Об этом заявил Роберт Редфилд, бывший руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний США – федерального агентства, которое выдает разрешение на использование вакцин.

«По моему предположению, этот вирус начал распространяться где-то в сентябре или октябре в Ухане», – сказал бывший главный эпидемиолог США в интервью CNN.

Редфилд, который возглавлял центр с 2018 по 2021 год, отметил, что это всего лишь его собственное мнение, и теперь он может его выразить.

«Я до сих пор считаю, что наиболее вероятное происхождение этого патогена в Ухане было лабораторным. Понимаете, сбежал. Другие люди в это не верят, это нормально, наука в конце концов это выяснит», – сказал экс-чиновник.

Никаких доказательств Редфилд не предоставил.

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