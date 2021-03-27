Лучшая шпажистка России рискует пропустить Олимпиаду из-за пьянства

Татьяна Андрюшина подала апелляцию в арбитражный суд на свою годичную дисквалификацию за нарушение режима.

Из-за санкций 30-летняя чемпионка мира вынуждена будет пропустить Олимпийские игры, куда она автоматически попадает как первый номер национального рейтинга.

Федерации фехтования России (ФФР) 1 марта отстранила спортсменку на один год. Позже стало известно, что федерация обвиняет Андрюшину в нарушении санитарно-эпидемиологических норм и пристрастии к алкоголю.

Адвокат Андрюшиной Михаил Прокопец сообщил в Facebook, что дисквалификация была вынесена на основании показаний администратора базы, которая позднее отказалась от своих слов.

По его мнению, это формальная причина. То, что происходит на самом деле, еще печальнее. Президент федерации Александр Михайлов обвинил девушку в пьянстве.

«Сейчас на нее польется грязь, Михайлов уже позволил себе бездоказательно обвинить Татьяну чуть ли не в алкоголизме. Вы это еще не раз услышите, это их единственные аргументы – перевести дискуссию в разряд «что вы ее слушаете, она же пьет с утра», – отметил адвокат.

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