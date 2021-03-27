В МОЗ назвали условие когда в Украине могут остановить транспорт

Кабмин может принять соответствующее решение, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля.

В Украине могут остановить работу общественного транспорта в том случае, если ситуация с коронавирусом начнет выходить из-под контроля.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 26 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения«, – сказал Степанов.

По его словам, сейчас власти следят за эпидемиологической ситуацией.

В МОЗ спрогнозировали, что в Украине тяжелый период пандемии коронавируса будет до середины апреля.