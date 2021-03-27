В МОЗ назвали условие когда в Украине могут остановить транспорт
Кабмин может принять соответствующее решение, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля.
В Украине могут остановить работу общественного транспорта в том случае, если ситуация с коронавирусом начнет выходить из-под контроля.
Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 26 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения«, – сказал Степанов.
По его словам, сейчас власти следят за эпидемиологической ситуацией.
В МОЗ спрогнозировали, что в Украине тяжелый период пандемии коронавируса будет до середины апреля.
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Максим Степанов заявил, что смерти двух украинцев, умерших после прививок препаратом Covishield, не связанные с вакцинацией от COVID-19.
По словам министра, вспышка коронавируса в Украине может продлиться до конца апреля,но локдаун в Украине вводить пока не будут.
Еще в конце прошлой недели в стране должны были делать по десять тысяч прививок в сутки, однако, до сих пор это число не достигало и пяти