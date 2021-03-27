Застрявшее в Суэцком канале судно впервые сдвинули с места

Судно удалось сдвинуть после того, как специалисты начали углублять дно и убрали более 20 тысяч тонн грунта.

Грузовое судно Ever Given компании Evergreen, застрявшее в Суэцком канале, впервые немного сдвинули с места вечером 26 марта. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Египте.

По их словам, судно удалось сдвинуть после того, как специалисты начали углублять дно и убрали более 20 тысяч тонн грунта. Позже работы были приостановлены, их продолжат сегодня, 27 марта.

Как пишет The Wall Street Journal, контейнеровоз Ever Given могут снять с мели в течение 27 марта. Источники, осведомленные о ходе работ по разблокировке судна, рассказали, что спасатели значительно продвинусь 26 марта, и теперь они надеются, что смогут завершить операцию раньше, чем до этого ожидалось.

Судно Ever Given, следовавшее из Китая в Роттердам, село на мель 23 марта после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В итоге движение на юге Суэцкого канала было перекрыто, за контейнеровозом скопилась пробка из более ста судов.. Изначально сообщалось, что разблокировка канала может занять несколько недель.

Перевозчики грузов по Суэцкому каналу уже запросили транзит через Россию, рассказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Fesco Герман Маслов. «Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии транзитом в Европу через территорию России», — сказал Маслов.