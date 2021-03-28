В Канаде неизвестный напал на читателей библиотеки

В городе Норт-Ванкувер, в библиотеке Линн Вэлли неизвестный напал на людей с острым предметом. В результате один человек погиб и несколько пострадали.

Как сообщает Global News, в больницу были госпитализированы шесть человек, их состояние неизвестно.

Нападавший задержан, но его личность пока не разглашается. В настоящее время угрозы общественной безопасности нет. Начато расследование.

«Похоже, подозреваемый действовал в одиночку. Угроза в данный момент отсутствует», – сообщила местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

Местных жителей призвали избегать района, где произошел инцидент.

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