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08:21 28 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Канаде неизвестный напал на читателей библиотеки

В городе Норт-Ванкувер, в библиотеке Линн Вэлли неизвестный напал на людей с острым предметом. В результате один человек погиб и несколько пострадали.

Как сообщает Global News, в больницу были госпитализированы шесть человек, их состояние неизвестно.

Нападавший задержан, но его личность пока не разглашается. В настоящее время угрозы общественной безопасности нет. Начато расследование.

«Похоже, подозреваемый действовал в одиночку. Угроза в данный момент отсутствует», – сообщила местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

Местных жителей призвали избегать района, где произошел инцидент.

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Тэги: Канада, библиотека, нападение
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