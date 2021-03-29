В Индонезии у католический церкви произошел теракт
У католической церкви города Макассар в Индонезии 28 марта прогремел взрыв. В результате атаки получили ранения 14 человек.
В воскресенье, 28 марта, началась католическая Пасхальная неделя, в этот день католики отмечают Вербное воскресенье.
Изначально предполагалось, что теракт совершил один смертник, однако позже полиция установила, что взрыв, предположительно, осуществили два человека, подъехавших к зданию церкви на мотоцикле.
Террористы хотели попасть непосредственно на территорию собора, но охрана их не пропустила, отмечает полиция.
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