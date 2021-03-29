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Главная » Мир » Религия
05:29 29 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индонезии у католический церкви произошел теракт

У католической церкви города Макассар в Индонезии 28 марта прогремел взрыв. В результате атаки получили ранения 14 человек.

В воскресенье, 28 марта, началась католическая Пасхальная неделя, в этот день католики отмечают Вербное воскресенье.

Изначально предполагалось, что теракт совершил один смертник, однако позже полиция установила, что взрыв, предположительно, осуществили два человека, подъехавших к зданию церкви на мотоцикле.

Террористы хотели попасть непосредственно на территорию собора, но охрана их не пропустила, отмечает полиция.

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Тэги: теракт, Индонезия, католическая церковь
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