На Аляске погиб самый богатый человек Чехии – разбился вертолет
Всего погибли пять человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии.
В Соединенных Штатах на Аляске разбился вертолет, перевозивший гостей и гидов компании Tordillo Mountain Lodge, которая предоставляет услуги по отдыху в горах. Погибли пять человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Среди погибших – самый богатый человек Чехии миллиардер Петр Келлнер.
Вертолет Eurocopter AS50 упал рядом с городом Бьютт на Аляске при неизвестных обстоятельствах вчера вечером, 28 марта. Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв и одного пострадавшего, сообщает Associated Press.
В компании уже заявили, что это первый подобный случай с их вертолетом за 17 лет работы.
Вертолет принадлежал компании Soloy Helicopters, с которым Tordillo Mountain Lodge заключила контракт на перевозку.
Начато расследование катастрофы, полеты над местом аварии временно прекращены.
Новости по теме
В докладе организации представлено четыре сценария передачи вируса.
Спасателям удалось отбуксировать судно, водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров.
У католической церкви города Макассар в Индонезии 28 марта прогремел взрыв. В результате атаки получили ранения 14 человек.