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11:37 29 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Аляске погиб самый богатый человек Чехии – разбился вертолет

Всего погибли пять человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Соединенных Штатах на Аляске разбился вертолет, перевозивший гостей и гидов компании Tordillo Mountain Lodge, которая предоставляет услуги по отдыху в горах. Погибли пять человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Среди погибших – самый богатый человек Чехии миллиардер Петр Келлнер.

Вертолет Eurocopter AS50 упал рядом с городом Бьютт на Аляске при неизвестных обстоятельствах вчера вечером, 28 марта. Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв и одного пострадавшего, сообщает Associated Press.

В компании уже заявили, что это первый подобный случай с их вертолетом за 17 лет работы.

Вертолет принадлежал компании Soloy Helicopters, с которым Tordillo Mountain Lodge заключила контракт на перевозку.

Начато расследование катастрофы, полеты над местом аварии временно прекращены.

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Тэги: самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер.
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