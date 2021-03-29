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11:47 29 Марта 2021 Просмотров 315   КомментариевКомментарии

Минздрав расширил «красную» зону карантина до 11 регионов

С сегодняшнего в этой зоне оказалась Черниговская область.

Минздрав по состоянию на понедельник, 29 марта, расширил «красную» зону карантина до 11 регионов.

С сегодняшнего в этой зоне оказалась Черниговская область.

На данный момент в «красной» зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Единственным регионом «желтой» зоны остается Херсонская область, остальные – в «оранжевой» зоне.

Согласно данным Минздрава, уровень госпитализаций не превышен только в четырех областях: Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская.

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Тэги: зоны карантина
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