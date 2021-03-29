Отходы производства кофе могут ускорить восстановление тропических лесов

Кофейная мякоть ускоряет рост лесов и улучшает качество почвы.

К такому выводу пришли ученые из Гавайского университета после двухлетнего эксперимента, пишет Phys.org

Исследователи выбрали в Коста-Рике два участка деградированной земли на бывшей кофейной ферме, где сейчас восстанавливают лес. В 2014 году он потерял почти 75% площадей из-за того, что в 1950-х земли в регионе переустраивали под пастбища и выращивание кофе.

Площадь выбранных участков — примерно 35 × 40 метров. На один из них выгрузили 30 самосвалов кофейной мякоти, второй — оставили нетронутым. Он нужен был для контроля.

«Результаты были впечатляющими. Территория, обработанная толстым слоем кофейной мякоти, превратилась в небольшой лес всего за два года, в то время как на контрольном участке преобладали неместные пастбищные травы», — заявила ведущий автор исследования Ребекка Коул.

Принесенные ветром и животными семена деревьев смогли прорасти на участке потому, что полметровый слой кофейной мякоти не дал появится там пастбищным травам, которые мешают сукцессии лесов.

Кроме того, в почве через два года значительно повысилось содержание питательных веществ: углерода, азота и фосфора.

«Это исследование показывает, что побочные продукты сельского хозяйства могут быть использованы для ускорения восстановления лесов на деградированных тропических землях. В ситуациях, когда переработка этих побочных продуктов сопряжена с расходами для сельскохозяйственных предприятий, их использование — беспроигрышный сценарий», — считает Коул.

Ученые заявляют, что нужно дополнительные исследования, чтобы изучить долгосрочное влияние и роль кофейной мякоти в восстановлении тропических лесов.

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