На вакцины от COVID-19 правительство потратил почти половину бюджета

В этом году на вакцинацию предусмотрено 4 миллиарда гривен, а потратили уже 1,6 миллиарда, узнали эксперты.

Минздрав уже потратил около 1,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса – это 40% от общей суммы бюджетной программы, которая составляет 4 млрд гривен.

Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на письмо Госказначейской службы.

«В рамках данной программы по общему фонду государственного бюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины. По состоянию на 22 марта из этой суммы потрачено 242,6 миллиона гривен», – говорится в сообщении.

По специальному фонду госбюджета было выделено 1,38 миллиарда гривен, из которых уже потрачено 1,35 миллиарда.

Согласно бюджетной программе вакцинации, в этом году Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз прививок. В прошлом году из бюджета дополнительно оплатили 964,3 миллиона гривен за поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины CoronaVac, первая партия в 215 тисяч доз прибыла в Украину только на прошлой неделе.

«С учетом прошлогодней уплаты, сегодня за поставку вакцин в Украине в целом было выплачено более 2,5 миллиарда гривен. Цена за одну дозу вакцины, предусмотрена бюджетной программой, составляет 504 гривны. Такую же цена была уплачена за дозу китайской вакцины CoronaVac. Стоимость дозы индийской вакцины Covishield неизвестна. Однако если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено свыше 4,9 миллиона доз для Украины», – отметили в организации.

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