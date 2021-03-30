Тупицкий обжаловал указ Зеленского

В Верховном суде сообщили, что получили два иска, в каждом из которых истец оспаривает указ Зеленского об отмене своего назначения на должность судьи КСУ.

В Верховный суд Украины поступило два иска, в которых истцы обжалуют указ президента Владимир Зеленского об отмене указа экс-президента Виктора Януковича об их назначении судьями Конституционного суда. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что оба иска поступили 29 марта. В каждом из них «истец оспаривает Указ Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины в части отмены Указа Президента Украины (…) о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины».

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