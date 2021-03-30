По Суэцкому каналу прошли первые после разблокирования корабли

Судна ходят в среднем каждые 10 минут. Ожидается выступление президента Египта после окончания ЧП.

На Суэцком канале первые после разблокирования навигации корабли успешно прошли русло канала. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что огромные контейнеровозы, ждавшие своей очереди шесть дней, с севера, со стороны Средиземного моря, входят в озеро Тимсах, расположенное рядом с египетским городом Исмаилия. Временной интервал между кораблями составляет около 10 минут. По состоянию на 13:00 прошло уже четыре контейнеровоза.

В самой Исмаилии в эти минуты находится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он посещает Центр морского моделирования и подготовки Администрации Суэцкого канала. Ожидается, что он также выступит перед журналистами.

Ранее стало известно, что Суэцкий канал уже покинули 37 кораблей, ожидавших своей очереди в Горьком озере, недалеко от севшего на мель панамского контейнеровоза. К утру с севера и юга в канал вошли не менее 66 кораблей.

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