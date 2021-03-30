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20:45 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Генетики нашли способ восстанавливать недостающие зубы

Если все будет хорошо, методика позволит заменить установку имплантов людям.

Японские ученые разработали методику лечения иммуноглобулинами, в результате которой у организмов вырастают новые зубы. Пока она показала эффективность на мышах и хорьках. Если дальнейшие эксперименты будут успешными, возможно, в будущем медики смогут по этой технологии заменять пациентам поврежденные или потерянные зубы на здоровые. Об этом пишет Futurism.

Методика заключается в блокировке гена под названием USAG-1. Она приводит к увеличению активности костного морфогенетического белка (BMP), который определяет количество зубов в ротовой полости. Вмешательство ученых в процесс взаимодействия USAG-1 и BMP позволило вырастить недостающие зубы у взрослых мышей. Одного сеанса передачи сигналов белку оказалось достаточно для появления одного зуба.

Ученые планируют провести эксперименты с участием свиней и собак — более близких к человеку животных. Если все будет хорошо, методика позволит заменить установку имплантов людям.

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Тэги: лечения иммуноглобулинами, установка имплантов людям
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