РФ стягивает войска к украинской границе – Главнокомандующий ВСУ

Военных стягивают под предлогом проведения учений, часть из которых планируют провести в аннексированном Крыму.

Россия стягивает батальонные тактические группы к украинской границе под предлогом подготовки военных учений. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью Радио Свобода в среду, 31 марта.

Хомчак считает, что РФ наращивает свое войско возле украинских границ, чтобы «продемонстрировать решительность своих намерений».

«Мы понимаем, что, кроме тех 28 батальонных тактических групп, которые сегодня уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно начисляем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп», – добавил Хомчак.

Учения планируют проводить в Брянске, Воронежской области и в аннексированном Крыму.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что Россия не забыла о своих планах, которые были у нее с 2014 года.

«Вооруженные силы Украины соответствующим образом реагируют на такие действия нашего восточного соседа. Ну и готовимся к всяким возможным провокациям и реагирование на действия противника», – подчеркнул Хомчак.

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