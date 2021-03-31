Парень из Запорожья – первый в списке на трансплантацию печени, но необходимая сумма еще не собрана

В Минском НПЦ хирургии трансплантологии и гематологии сейчас находится парень из Запорожья Алексей Рябенко, который нуждается в срочной трансплантации печени.

В Минском НПЦ хирургии трансплантологии и гематологии сейчас находится парень из Запорожья Алексей Рябенко, который нуждается в срочной трансплантации печени. Сбор помощи был открыт на прошлой неделе, но необходимая сумма – 132 тыс. долларов – еще не собрана.

По словам супруги Алексея Алины Рябенко, для семьи последние несколько дней были очень сложными. Алексею резко стало хуже и медики пытаются стабилизировать его состояние.

«А в ночь с субботы на воскресенье нам сообщили, что есть донор, утром – операция! Но операция отменилась – донор не подошел. Мой муж сейчас первый в списке на трансплантацию в своей группе крови. Операция может произойти в любой момент», – рассказывает девушка.

Для того, чтобы провести трансплантацию печени необходимо собрать 132 тыс. долларов. Благотворительный сбор был открыт на прошлой неделе, но пока нужную сумму собрать не удалось. Семья обращается за помощью ко всем неравнодушным с просьбой помочь спасти жизнь молодого парня.