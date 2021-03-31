Женщинам в швейцарской армии впервые разрешат носить женское нижнее белье

Новая мера рассчитана на привлечение в армию большего количества женщин.

Вооруженные силы Швейцарии в апреле впервые в своей истории начнут выдавать женщинам-военнослужащим женское нижнее белье. Сейчас солдаты и офицеры получают мужской комплект одежды вне зависимости от пола, пишет The Guardian.

Вначале инициативу протестируют на 350 добровольцах. Они получат два набора нижнего белья: зимний и летний, их будет отличать длина.

Новая мера рассчитана на привлечение в армию большего количества женщин. Сейчас они составляют только 1% новобранцев, к 2030 году эту цифру хотят увеличить десять раз.

Современные правила в отношении униформы в Швейцарии были разработаны еще в 80-х. «Старое поколение униформы не было достаточно приспособлено к особым потребностям женщин», — заявил представитель вооруженных сил Кай-Гуннар Зиверт.

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