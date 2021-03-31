Советский «Властелин колец» выложили на YouTube, его искали 30 лет

В СССР сняли свою экранизацию романа Толкина еще задолго до американской.

20 лет назад вышла легендарная кинотрилогия Питера Джексона «Властелин колец». Но еще за десять лет до премьеры первой части «Властелин колец: Братство Кольца» в СССР сняли свою экранизацию книги Толкина. Картину сняли в 1991 году по мотивам «Хранителей» — первой книги из знаменитой серии.

Много лет советский телеспектакль, который получил название «Хранители», считался утерянным, но киноманы упорно продолжали его искать в архивах. И вот на днях, случилось чудо – фильм нашелся и его опубликовали на YouTube-канале Пятого канала. Стоит сразу отметить, что Фродо Беггинс, Гендальф и другие герои в лице советских актеров кардинально отличаются от привычных нам американских. Спецэффекты, локации да и сами злодеи тоже вызывают двоякие чувства.

Телеспектакль был снят в 1991 году на студии Ленинградского телевидения. Режиссером выступила Наталья Серебрякова.

Реакция Сети на советский «Властелин колец»

Многим зрителям телеспектакль показался, мягко говоря, диковинным:

«Фродо, судя по интонациям, злоупотребляет трубочным зельем»

«Почему у меня складывается ощущение, что Фродо тут постоянно пьян?»

«Это Шедевр! Гендальф колдующий под диско-музыку!»

«1991 год. Что вы хотели?»

«Питеру Джексону уже послали ссылку? Пусть хоть посмотрит»

«Один образ смешнее другого. От истеричного экзальтированного Сарумана до этого прекрасного ока Саурона».

Тэги: советский "Властелин колец", Фродо Беггинс, Гендальф