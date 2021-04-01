В Польше хотят упростить трудоустройство иностранцев

В Польше разрабатывают документ по иммиграционной политике. Он будет включать в себя пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в Польше.

Об этом заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин, передает RMF24.

«Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников», - заявил он.

Кроме того в стране хотят в рамках «Нового курса» предложить налоговый механизм, который будет стимулировать людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

«Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда», - сообщил министр.