В Польше хотят упростить трудоустройство иностранцев
Правительство Польши пересматривают иммиграционную политику
В Польше разрабатывают документ по иммиграционной политике. Он будет включать в себя пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в Польше.
Об этом заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин, передает RMF24.
«Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников», - заявил он.
Кроме того в стране хотят в рамках «Нового курса» предложить налоговый механизм, который будет стимулировать людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.
«Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда», - сообщил министр.
Новости по теме
Майкл ван Гервен – Димитри Ван ден Берг, прогноз на матч дартс 06.04.2021
Песков прокомментировал сообщения о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной и переброске войск в Крым.
Safe Analytics – инвестиционная компания работающая в сфере использования больших данных для расчета статистических вероятностей на финансовых рынках.