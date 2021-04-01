В Пентагоне отреагировали на активность РФ у границ Украины
Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.
США обсуждают с союзниками по НАТО вопрос о передвижении российских войск на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга для журналистов.
«Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения режима прекращения огня в июле 2020 года, гибель четверых и ранение еще двух украинских военных 26 марта», – сказал Кирби.
По его словам, дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.
«Нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины», – отметил представитель Пентагона.
Он отметил, что США обсуждают с союзниками по НАТО опасения по поводу нарушений режима прекращения огня, а также региональной напряженности.
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