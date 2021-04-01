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Главная » Мир » Политика
16:30 01 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Пентагоне отреагировали на активность РФ у границ Украины

Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.

США обсуждают с союзниками по НАТО вопрос о передвижении российских войск на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга для журналистов.

«Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения режима прекращения огня в июле 2020 года, гибель четверых и ранение еще двух украинских военных 26 марта», – сказал Кирби.

По его словам, дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.

«Нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины», – отметил представитель Пентагона.

Он отметил, что США обсуждают с союзниками по НАТО опасения по поводу нарушений режима прекращения огня, а также региональной напряженности.

Источник:
Тэги: Россия, крым, США, Донбасс, учения, войска, рф
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