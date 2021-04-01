Правоохранители проводят обыски в АРМА

Следственные действия СБУ и ГБР проводят в помещении ведомства, а также дома у его руководителей.

В помещении центрального аппарата Агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а также по месту жительства нескольких сотрудников проводятся обыски в рамках уголовного производства. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщает пресс-служба АРМА.

«В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства», – говорится в сообщении.

В пресс-служба добавили, что руководство и работники АРМА «полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию».

В свою очередь адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook сообщил, что обыски проводит СБУ совместно с ГБР.

«Обыски проходят дома у в.и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у афериста Игоря Короля», – написал Найем.

В СБУ и ГБР ситуацию пока не комментировали.

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