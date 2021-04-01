В Украине раскрыли масштабную схему нелегального экспорта древесины

Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

СБУ разоблачила схему экспорта карпатской ели, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, организаторы которой в течение 2020-2021 годов вывезли за границу древесины почти на 15 млн грн. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что предприниматели ежемесячно отправляли на экспорт 8-10 грузовиков с пиломатериалами. На границе были задержаны две фуры с незаконным грузом.

«Для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупала использованную документацию и перепродала ее для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

«Изъято пиломатериалы с сопроводительной поддельной документации, лес-кругляк без соответствующих документов, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, доказывающих проведения сделки», – отметили в СБУ.

Расследование уголовного производства продолжается.

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