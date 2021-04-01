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17:32 01 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Англии преступников, нарушивших закон пьяными, обяжут носить спецбраслеты

Они будут постоянно измерять уровень алкоголя в организме.

Министерство юстиции Великобритании хочет обязать англичан, нарушивших закон в состоянии алкогольного опьянения, носить специальный браслет во время испытательного срока. Он будет каждые полчаса анализировать образцы пота и предупреждать службу надзора, если в них обнаружатся следы алкоголя. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что после запуска этой программы суды смогут предписывать правонарушителям отказаться от алкоголя на срок до четырех месяцев. Если это условие будет нарушено, суд сможет заменить условное наказание реальным.

Так власти хотят частично решить проблему преступлений, совершенных под воздействием алкоголя. Это 39% от всех преступлений с применением насилия. Ущерб от них для общества и экономики — порядка 30 миллиардов долларов в год.

Эту программу в прошлом году успешно реализовали в Уэльсе. В пилотном проекте участвовало около ста осужденных. Они во время испытательного срока были трезвыми на протяжении 95% дней и вели более здоровый образ жизни.

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Тэги: Уэльс, спецбраслеты для преступников, Министерство юстиции Великобритании
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