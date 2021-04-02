В столице Бельгии вспыхнули беспорядки из-за первоапрельской шутки

В парке Брюсселя собрались около пяти тысяч человек из-за ложного сообщения о проведении масштабного музыкального фестиваля.

С начала марта в бельгийских соцсетях начали распространяться сообщения, что 1 апреля в столичном парке Буа де ля Камбр пройдет крупный музыкальный фестиваль La Boum – с выступлениями 200 европейских ди-джеев на пяти сценах. Вход обещали бесплатный.

При этом в сообщениях присутствовали намеки на то, что эта информация – шутка. А в конце месяца и сами «организаторы» мероприятия объявили, что анонс фестиваля неправдивый.

Несмотря на это, 1 апреля в парке собрались около пяти тысяч человек, преимущественно молодежь. Не обнаружив сцен, они разгруппировались и сами организовали праздник с музыкой и танцами.

На место события прибыли полицейские, которые призвали людей разойтись – из-за сложной эпидситуации в стране массовые собрания запрещены.

На это собравшиеся отвечали скандированием лозунгов о свободе и бросали в полицию банками и бутылками. Вскоре беспорядки переросли в стычки с правоохранителями. Последние применили водомет.

В парке задержаны около ста человек. При этом несколько десятков получили ранения, а несколько сотрудников полиции госпитализированы.

Как сообщил мэр Брюсселя Филипп Клоз, полиция была вынуждена очистить парк. Задержанным грозит судебное преследование.

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