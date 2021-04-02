В столице Бельгии вспыхнули беспорядки из-за первоапрельской шутки
В парке Брюсселя собрались около пяти тысяч человек из-за ложного сообщения о проведении масштабного музыкального фестиваля.
С начала марта в бельгийских соцсетях начали распространяться сообщения, что 1 апреля в столичном парке Буа де ля Камбр пройдет крупный музыкальный фестиваль La Boum – с выступлениями 200 европейских ди-джеев на пяти сценах. Вход обещали бесплатный.
При этом в сообщениях присутствовали намеки на то, что эта информация – шутка. А в конце месяца и сами «организаторы» мероприятия объявили, что анонс фестиваля неправдивый.
Несмотря на это, 1 апреля в парке собрались около пяти тысяч человек, преимущественно молодежь. Не обнаружив сцен, они разгруппировались и сами организовали праздник с музыкой и танцами.
На место события прибыли полицейские, которые призвали людей разойтись – из-за сложной эпидситуации в стране массовые собрания запрещены.
На это собравшиеся отвечали скандированием лозунгов о свободе и бросали в полицию банками и бутылками. Вскоре беспорядки переросли в стычки с правоохранителями. Последние применили водомет.
В парке задержаны около ста человек. При этом несколько десятков получили ранения, а несколько сотрудников полиции госпитализированы.
Как сообщил мэр Брюсселя Филипп Клоз, полиция была вынуждена очистить парк. Задержанным грозит судебное преследование.
Новости по теме
Работницы секс-индустрии устроили акцию протеста против решения правительства запретить им возобновить их деятельность.
МИД Украины потребовал от премьера Словакии официальных извинений за шутку о Закарпатье в обмен на российскую вакцину.
Американские спецслужбы идентифицированы более 200 подозреваемых в беспорядках в здании Конгресса и уже арестовали более 100 человек.