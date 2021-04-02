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Главная » Мир » Общество
08:06 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В больницах Израиля закрывают COVID-отделения – нет пациентов

COVID-отделения в израильских больницах закрывают из-за отсутствия новых больных. Это связывают с массовой вакцинацией населения в Израиле.

30 марта в больнице Рамбам не приняли ни одного нового больного коронавирус, хотя еще месяц назад госпитализировали по 15 человек в день. Аналогичная ситуация и в больницах Ассута (Ашдод) и Меир (Кфар-Саба).

При этом в больницах Шиба и Бейлинсон поступили по одному больному с подозрением на коронавирус, тогда как на пике эпидемии эти больницы госпитализировали по 20-30 человек ежедневно.

Кроме того, в больнице Хадасса – Эйн-Керем, считающейся одной из самых загруженных в Израиле, где в свое время оказывали помощь 140 больным коронавирусом одновременно, 30 марта приняли всего трех новых пациентов.

Минздрав Израиля сообщает, что во всех медицинских центрах страны сегодня проходят лечение менее 400 тяжелобольных. При этом еще 25 января они были более 1100. Около месяца назад некоторым пациентам приходилось ждать по несколько часов для того, чтобы дождаться места в больнице.

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Тэги: Израиль, коронавирус
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