Чемпион мира по гребле перевозил на надувной лодке 650 кг кокаина

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира по гребле австралиец Натан Баггали и его младший брат признаны виновными.

Вердикт в четверг вынесли присяжные Верховного суда Брисбена, сообщает издание Daily Mail.

Натану и его брату Дрю вменялась попытка ввоза 650 кг кокаина в страну на общую сумму 200 млн австралийских долларов (около 151 млн долларов США).

По версии правоохранителей, несколько лет назад спортсмен договорился с наркокартелем из Южной Америки о поставке кокаина. Он приобрел большую надувную лодку для перевозки наркотиков.

Водная полиция перехватила судно в океане, но брат спортсмена успел выбросить за борт 652 кг запрещенного вещества. Причастность Натана подтвердили только с помощью видеозаписей.

Натан Баггали является двукратным призером Олимпиады 2004 года в Афинах, а также трехкратным чемпионом мира. В 2005 году австралийца уличили в употреблении анаболических стероидов и дисквалифицировали на два года.

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