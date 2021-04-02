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15:31 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Тайване в крушении поезда погибли десятки людей

Железнодорожная авария стала самой серьезной транспортной катастрофой на острове как минимум за четыре десятилетия.

На Тайване сегодня, 2 апреля, на въезде в тоннель поезд сошел с рельсов, погибли по меньшей мере 41 человек, около 70 ранены. Об этом сообщает Reuters.

По предварительной информации, пассажирский поезд столкнулся в тоннеле со вспомогательной железнодорожной техникой.

По данным пожарной службы, в поезде находилось около 350 человек. Многие пассажиры в переполненном поезде стояли.

От 80 до 100 человек были эвакуированы из первых четырех вагонов поезда, а вагоны с 5 по 8 деформировались, и к ним трудно получить доступ.

Некоторые пассажиры вышли из туннеля по крыше поезда, неся чемоданы и сумки, а затем спустились между вагонами.

На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Эта авария является самой серьезной железнодорожной катастрофой на острове как минимум за четыре десятилетия.

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Тэги: тайвань, поезд, крушение
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