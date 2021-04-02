Запасы газа Украины упали ниже 16 млрд кубометров

С приходом потепления в марте потребление газа стало снижаться, но за этот отопительный сезон использовано вдвое больше, чем в прошлом.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины упали ниже 16 миллиардов кубометров на начало апреля, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Так, с начала отопительного сезона 19 октября запасы снизились на 43,8% (на 12,448 млрд куб. м) – до 15,995 млрд куб. м.

При этом в марте потребление газа сократилось до 2,2 млрд куб. м., после рекордных 2,9 млрд куб.м. в феврале.

С наступлением потепления отбор газа начал снижаться: с примерно 90 млн куб. м в начале второй декады марта до 43 млн куб. м последнего дня месяца.

Напомним, начала Украина отопительный сезон с рекордными запасами газа в почти 28,5 млрд кубометров. А прошлый сезон закончила с запасами около 15,8 млрд.

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