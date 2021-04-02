НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
17:30 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МИД РФ заявили, что не хотят военного конфликта с Украиной

Разговоры о стягивании армии к украинской границе для провокации военного противостояния российский дипломат назвай «фейком».

В Министерстве иностранных дел России заявили, что разговоры о том, что РФ стягивает войска к украинской границе, чтобы спровоцировать конфликт, являются фейком. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Руденко, сообщает в пятницу, 2 апреля, РИА Новости.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией – это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», – сказал Руденко.

Источник:
Тэги: Россия, война, МИД РФ
Loading...

Новости по теме

В РФ объяснили, что делали в Беларуси задержанные россияне

Группа задержанных под Минском россиян находились в Беларуси транзитом и не причастны к ситуации вокруг выборов, заявил российский посол.

Нетаньяху рассказал, как они с Путиным не допустили войны между Россией и Израилем

Между двумя странами могла бы начаться война, если бы не личные отношения их лидеров. Об этом израильский премьер заявил в интервью.

88% россиян поддерживают небольшую войну ради новых территорий

Большинство россиян выразили готовность идти на войну на территории СНГ, особенно если есть возможность присоединения новых территорий.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В столице Бельгии вспыхнули беспорядки из-за первоапрельской шутки

07:03 Мир

Байден опять споткнулся на трапе президентского самолета

06:59 Мир

В Англии преступников, нарушивших закон пьяными, обяжут носить спецбраслеты

21:32 Мир

Прокурора из Мелитополя уложили лицом в землю после получения взятки

21:06 Украина

Украина предлагает включить украинский борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО

20:21 Украина

В Киеве разрешили повышение скорости до 80 км/час: список улиц

19:00 Украина

Кремль: Войска не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины

12:09 Мир

Жители Тбилиси вышли на акцию протеста из-за приезда Познера

09:03 Мир

В апреле украинцев ожидают несколько нововведений

08:29 Украина

В армии США вновь разрешили служить трансгендерам

04:20 Мир

Советский «Властелин колец» выложили на YouTube, его искали 30 лет

20:45 Мир

Новости | Слоты