В МИД РФ заявили, что не хотят военного конфликта с Украиной

Разговоры о стягивании армии к украинской границе для провокации военного противостояния российский дипломат назвай «фейком».

В Министерстве иностранных дел России заявили, что разговоры о том, что РФ стягивает войска к украинской границе, чтобы спровоцировать конфликт, являются фейком. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Руденко, сообщает в пятницу, 2 апреля, РИА Новости.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией – это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», – сказал Руденко.

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