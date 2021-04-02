НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
20:19 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Солнечный свет убивает коронавирус в восемь раз быстрее, чем предполагалось

Исследователи считают, что УФ-В (средний диапазон) повреждает РНК коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 инактивируется за 10-20 минут при воздействии солнечного света. Это в восемь раз быстрее, чем предсказывали последние теоретические модели. К такому выводу пришла международная команда ученых из США, Великобритании и Швейцарии, пишет Science Alert.

Ультрафиолетовое излучение делят на три диапазона в зависимости от длины волн: УФ-А, УФ-B и УФ-C. УФ-C хорошо справляется с вирусами в лабораторных условиях, но в реальной жизни почти не встречается: его практически полностью поглощает земная атмосфера. УФ-А не способен нанести серьезный вред. УФ-В — убивает микробы и подвергает клетки кожи риску солнечного ожога.

Исследователи считают, что УФ-В (средний диапазон) повреждает РНК коронавируса. Почему инактивация происходит быстрее, чем считалось раньше, ученые пока не знают. Возможно, в механизме также задействован и УФ-А.

Этот тип излучения может взаимодействовать с молекулами в тестовой среде. В случае — с жидкостью, имитирующую человеческую слюну, в которую поместили коронавирус.

Также ученые наблюдали инактивацию SARS-CoV-2 в питательной среде — она происходила в три раза быстрее, чем предсказывали теоретики. Таким образом эксперименты подтвердили влияние тестовой среды на скорость уничтожения вируса ультрафиолетом.

«Естественный солнечный свет может быть эффективным дезинфицирующим средством для загрязненных непористых материалов», — считают ученые.

Источник:
Тэги: Солнечный свет, солнечный свет убивает коронавирус
Loading...

Новости по теме

Разговор Байдена с Зеленским уже состоялся – СМИ

Президенты США и Украины в основном говорили о ситуации на Донбассе, сообщают СМИ. Деталей от ОП пока нет.

Кремль отреагировал на поддержку Украины от США

России придется реагировать в случае усиления присутствия войск НАТО у границ Украины, заявляет Песков.

В МИД РФ заявили, что не хотят военного конфликта с Украиной

Разговоры о стягивании армии к украинской границе для провокации военного противостояния российский дипломат назвай «фейком».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Солнечный свет убивает коронавирус в восемь раз быстрее, чем предполагалось

20:19  Мир

Разговор Байдена с Зеленским уже состоялся – СМИ

19:10  Украина

Кремль отреагировал на поддержку Украины от США

18:23  Мир

В МИД РФ заявили, что не хотят военного конфликта с Украиной

17:30  Мир

Запорожье вводит строгий карантин

16:20  Украина

На Тайване в крушении поезда погибли десятки людей

15:31  Мир

Николай Тищенко: Выборы на 87-м округе – это урок для «местных князьков»

14:42  Украина

Франция не поддерживает позицию Германии по СП-2

14:20  Мир

Запасы газа Украины упали ниже 16 млрд кубометров

13:45  Украина

Сепаратисты Донбасса объявили первый весенний призыв

13:10  Украина

В Украине интернет впервые обогнал телевидение, как источник новостей

12:38  Украина

Как уговорить свою вторую половинку пойти вдвоем в секс-шоп?

12:32  Мир

Защита жилья от тараканов – современные методы и технологии

12:29  Мир

Ставки на футбол: ключевые рекомендации для новичков

12:20  Мир

Ставки на футбол – необычное развлечение для фанатов спорта

12:17  Мир

3 совета по обустройству маленькой ванной

11:51  Мир

В Харькове на предприятии произошел взрыв в резервуаре: погиб человек погиб

10:51  Украина

Солнечный свет убивает коронавирус в восемь раз быстрее, чем предполагалось

20:19 Мир

В столице Бельгии вспыхнули беспорядки из-за первоапрельской шутки

07:03 Мир

Байден опять споткнулся на трапе президентского самолета

06:59 Мир

В Англии преступников, нарушивших закон пьяными, обяжут носить спецбраслеты

21:32 Мир

Прокурора из Мелитополя уложили лицом в землю после получения взятки

21:06 Украина

Украина предлагает включить украинский борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО

20:21 Украина

В Киеве разрешили повышение скорости до 80 км/час: список улиц

19:00 Украина

Кремль: Войска не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины

12:09 Мир

Жители Тбилиси вышли на акцию протеста из-за приезда Познера

09:03 Мир

В апреле украинцев ожидают несколько нововведений

08:29 Украина

В армии США вновь разрешили служить трансгендерам

04:20 Мир

Новости | Слоты