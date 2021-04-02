Солнечный свет убивает коронавирус в восемь раз быстрее, чем предполагалось

Исследователи считают, что УФ-В (средний диапазон) повреждает РНК коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 инактивируется за 10-20 минут при воздействии солнечного света. Это в восемь раз быстрее, чем предсказывали последние теоретические модели. К такому выводу пришла международная команда ученых из США, Великобритании и Швейцарии, пишет Science Alert.

Ультрафиолетовое излучение делят на три диапазона в зависимости от длины волн: УФ-А, УФ-B и УФ-C. УФ-C хорошо справляется с вирусами в лабораторных условиях, но в реальной жизни почти не встречается: его практически полностью поглощает земная атмосфера. УФ-А не способен нанести серьезный вред. УФ-В — убивает микробы и подвергает клетки кожи риску солнечного ожога.

Исследователи считают, что УФ-В (средний диапазон) повреждает РНК коронавируса. Почему инактивация происходит быстрее, чем считалось раньше, ученые пока не знают. Возможно, в механизме также задействован и УФ-А.

Этот тип излучения может взаимодействовать с молекулами в тестовой среде. В случае — с жидкостью, имитирующую человеческую слюну, в которую поместили коронавирус.

Также ученые наблюдали инактивацию SARS-CoV-2 в питательной среде — она происходила в три раза быстрее, чем предсказывали теоретики. Таким образом эксперименты подтвердили влияние тестовой среды на скорость уничтожения вируса ультрафиолетом.

«Естественный солнечный свет может быть эффективным дезинфицирующим средством для загрязненных непористых материалов», — считают ученые.

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