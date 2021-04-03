В США в результате атаки на Капитолий погиб один из полицейских
Один сотрудник полиции Капитолия США умер, а другой получил ранения. Нападающий от полученных ран также скончался.
Злоумышленник протаранил своим авто полицейский кордон у здания Капитолия в пятницу.
Нападающий, который был ранен полицейскими, от полученных ран также скончался.
«Около 13:00 мужчина в синем седане протаранил своим транспортным средством северный кордон Капитолия США, ранив двух офицеров полиции Капитолия. Департамент немедленно заблокировал территорию Капитолия. Мужчина вышел из машины с ножом и побежал к нашим офицерам. По крайней мере, один офицер достал оружие и выстрелил в подозреваемого», – говорится в сообщении полиции Капитолия США.
Федеральные и местные правоохранительные источники сообщили CNN, что нападающего идентифицировали как Ноя Грина. Один из собеседников канала сообщил, что мужчине было 25 лет.
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