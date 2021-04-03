Южная Корея предлагает провести Олимпиаду вместе с Северной

Сеул направил в МОК предложение о совместном проведении Олимпиады-2032 вместе с Пхеньяном, столицей КНДР.

Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже выбрал австралийский город Брисбен как приоритетного партнера для проведения летних Олимпийских игр-2032, столица Южной Кореи Сеул направила в МОК предложение о совместном проведении Олимпиады вместе с Пхеньяном, столицей КНДР, сообщает Reuters.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын договорились продвигать совместную заявку на участие в Олимпийских играх на саммите в Пхеньяне в конце 2018 года.

Но отношения двух стран несколько испортились после того, как на другом саммите лидер КНДР и действующий тогда президент США Дональд Трамп в 2019 году не смогли достичь соглашения о «денуклеаризации» Северной Кореи, в котором Мун Чжэ Ин хотел играть посредническую роль.

В Сеуле представили новое предложение для проведения Игр-2032 под названием «За гранью, в будущее».

«Правительство города заявило о своем желании принять у себя Олимпийские игры, подчеркнув, что это реализует видение МОК мира во всем мире через спорт», – говорится в коммюнике.

Напомним, о планах бороться за право принимать Олимпийские игры-2032 объявил также Катар.

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