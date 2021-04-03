В COVID-больницах Украины заканчиваются места
Показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом в пределах нормы только в трех областях.
По состоянию на субботу, 3 апреля, показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом превышены в 22 областях, свидетельствуют данные на портале СНБО.
Больше всего заполнены больницы в Хмельницкой (83%), Николаевской (76%), Львовской и Киевской (по 72%) областях, а также в Киеве (80%).
В 21 области и в Киеве уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 три дня подряд превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тысяч населения.
Меньше всего заполнены больницы в Херсонской (на 25%), Луганской (35%) и Кировоградской (40%) областях.
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