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21:26 03 Апреля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На Филиппинах разрабатывают вакцину от коронавируса, которую можно растворить в пиве и вине

Вакцина будет основана на дрожжах, применяющихся в качестве пробиотиков.

Филиппинский молекулярный биолог и по совместительству священник Никанор Аустриако работает над вакциной от коронавируса, которую можно будет растворить в пиве, вине, воде, молоке и любой другой жидкости.

Вакцина будет основана на дрожжах Saccharomyces boulardii, применяющихся в качестве пробиотиков. «Мы разрабатываем две версии: одну против исходного штамма, другую против южноафриканского и бразильского штаммов», — говорит ученый.

Исследователи генетически модифицировали дрожжи, чтобы они синтезировали в организме человека спайковый белок и создавали иммунный ответ на коронавирус. Сейчас проводятся испытания, чтобы понять, насколько хорошо это работает.

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Тэги: Филиппины, Вакцина из дрожжей, ученый-священник
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