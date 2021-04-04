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13:30 04 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Берлин и Париж сделали заявление по Донбассу

Внешнеполитические ведомства двух государств заявили о готовности продолжать переговоры в нормандском формате.

Германия и Франция следят за событиями на востоке Украины, а также на российско-украинской границе и призывают к стабилизации ситуации. Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух государств, обнародованном в субботу, 3 апреля, на сайте французского ведомства.

Так, дипломаты выразили обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, установленного в июле 2020 года.
«Мы с большим усердием следим за ситуацией, в том числе за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности», – указано в документе.

Кроме того, страны как посредники в переговорах в нормандском формате заявили о намерении продолжать свои усилия по полному выполнению Минских договоренностей.

Также в заявлении внешнеполитические ведомства двух государств приветствовали продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине и призвали к «прекращению ограничений ее свободы передвижения, чтобы СММ ОБСЕ могла выполнять свою миссию в соответствии с мандатом».

Наконец, и Франция, и Германия выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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Тэги: Россия, Франция, Париж, Донбасс, берлин
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