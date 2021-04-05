Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за утечки химикатов
Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за утечки с большого пруда токсичных сточных вод в заливе Тампа.
В этом районе приказали эвакуировать более 300 домов, а автомагистраль у водохранилища Пайн-Пойнт была перекрыта.
Жителям отправили текстовое сообщение с требованием немедленно покинуть дома.
Официальные лица заявили, что водохранилище площадью 77 акров (31 га) содержит миллионы галлонов воды, содержащей фосфор и азот, из старого фосфатного завода.
Вода содержит небольшое количество природного радия и урана, а трубы также могут выделять газ радон.
Попытки устранить утечку поздно вечером в пятницу, закрыв отверстие камнями и другими материалами, были безрезультатным.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в субботу, 3 апреля.
Администратор округа Ламантен Скотт Хоупс заявил на пресс-конференции, что есть опасения, что вода может затопить область, которая в основном является сельскохозяйственной.
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