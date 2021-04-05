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00:32 05 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за утечки химикатов

Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за утечки с большого пруда токсичных сточных вод в заливе Тампа.

В этом районе приказали эвакуировать более 300 домов, а автомагистраль у водохранилища Пайн-Пойнт была перекрыта.

Жителям отправили текстовое сообщение с требованием немедленно покинуть дома.

Официальные лица заявили, что водохранилище площадью 77 акров (31 га) содержит миллионы галлонов воды, содержащей фосфор и азот, из старого фосфатного завода.

Вода содержит небольшое количество природного радия и урана, а трубы также могут выделять газ радон.

Попытки устранить утечку поздно вечером в пятницу, закрыв отверстие камнями и другими материалами, были безрезультатным.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в субботу, 3 апреля.

Администратор округа Ламантен Скотт Хоупс заявил на пресс-конференции, что есть опасения, что вода может затопить область, которая в основном является сельскохозяйственной.

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Тэги: США, чрезвычайное положение, химикаты
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