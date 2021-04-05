Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко

Всемирно известный актер, сценарист и режиссер Сильвестр Сталлоне станет режиссером новой ленты, посвященной украинским боксерам.

Первоначально съемки планировалось начать осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки сместились на осень нынешнего года. В апреле 2022 года планируется кинопрокат фильма »Братья-легенды».

Следует отметить, что Сталлоне является хорошим приятелем Виталия и Владимира Кличко. Сильвестр присутствовал на боях украинских чемпионов и всегда их поддерживал.

Девять лет назад они втроем стали сопродюссерами мюзикла «Рокки», в котором рассказывалась история легендарного киноперсонажа Рокки Бальбоа.

Добавим, что экс-спортсмены уже не первый раз становятся героями кинематографа. В 2011 году вышла немецкая кинокартина Кличко.

Владимир Кличко также сыграл самого себя в картине «11 друзей Оушена» в 2001 году, а также в фильмах «Красавчик» и «Красавчик-2″ в 2007 и 2009 годах. В 2013 году он снялся в «Кровью и потом: анаболики».

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