Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко
Всемирно известный актер, сценарист и режиссер Сильвестр Сталлоне станет режиссером новой ленты, посвященной украинским боксерам.
Первоначально съемки планировалось начать осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки сместились на осень нынешнего года. В апреле 2022 года планируется кинопрокат фильма »Братья-легенды».
Следует отметить, что Сталлоне является хорошим приятелем Виталия и Владимира Кличко. Сильвестр присутствовал на боях украинских чемпионов и всегда их поддерживал.
Девять лет назад они втроем стали сопродюссерами мюзикла «Рокки», в котором рассказывалась история легендарного киноперсонажа Рокки Бальбоа.
Добавим, что экс-спортсмены уже не первый раз становятся героями кинематографа. В 2011 году вышла немецкая кинокартина Кличко.
Владимир Кличко также сыграл самого себя в картине «11 друзей Оушена» в 2001 году, а также в фильмах «Красавчик» и «Красавчик-2″ в 2007 и 2009 годах. В 2013 году он снялся в «Кровью и потом: анаболики».
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«Володя не показал ни должного уровня подготовки, ни техники. И Кличко-младшему нужно разобраться, почему это произошло, а затем уже делать дальнейшие шаги».
Владимир Кличко за год заработал больше, чем восемь футболистов в нашей топ-10 вместе взятых.
Стоит отметить, что роль у Владимира небольшая, а задействовать чемпиона в съемках наверняка помогли дружеские отношения Кличко с режиссером картины (а заодно и одним из ее продюсеров) Майклом Бэем.